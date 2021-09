"Hoffe, es war nicht zum letzten Mal"

Am Ende musste Bernd Wiesberger mitansehen, wie die US-Amerikaner die 43. Auflage des Ryder Cups, den prestigeträchtigsten Teambewerb im Golf, ausgelassen feierten. Mit einem 19:9-Kantersieg holten sich die hoch favorisierten Hausherren auf dem Kurs in Kohler (Wisconsin) den Pokal zurück und stellten auf 27:14 in der bis 1927 zurückreichenden Bilanz.