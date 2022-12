Höhenflug der "Schwäne"

Die OCS Swans Gmunden pirschen sich mit einem beeindruckenden Erfolgslauf an Basketball-Superliga-Spitzenreiter und "Krösus" BC Vienna, der Oberwart 90:96 unterlag, heran. Die "Korbjäger" vom Traunsee feierten mit dem 106:52 über die Timberwolves den bereits achten Pflichtspielsieg en suite. "Im Großen und Ganzen war das sehr souverän", befand Nationalspieler Toni Blazan, der 16 Punkte beisteuerte und mittlerweile auch den Cup-Semifinalgegner kennt: Am 14. Jänner kommt es zum Duell mit Final-4-Gastgeber Oberwart, der wie die Gmundner "on fire" ist.

Für die Raiffeisen Flyers Wels setzte es mit dem 71:80 in St. Pölten die zweite Niederlage in Folge. Letztere war auch der miserablen Wurfausbeute aus der Distanz geschuldet. Von 25 Dreier-Versuchen fanden nur zwei ihr Ziel, das kann nicht gut gehen. "Wir hatten in Schlüsselmomenten nicht die richtige Antwort, St. Pölten hat verdient gewonnen", sagte Flyers-Coach Sebastian Waser.

