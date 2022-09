Höck turnte zu Platz zwei in Paris

Im Finale in der Accor Arena, in der in zwei Jahren um Olympiamedaillen geturnt wird, zeigte der Steirer nicht seine schwierigste Kür, sondern ging auf Nummer sicher. Mit der schönsten Ausführung im Feld musste sich Höck nur dem türkischen Vize-Europameister Adem Asil, der den höchsten Schwierigkeitsgrad wählte, geschlagen geben. "Der Paris-Weltcup ist magisch, die Stimmung ist etwas ganz Besonderes", sagte Höck.