Hockey: Österreichs Männer erneut Hallen-Weltmeister

Der Europameister besiegte am Samstag in einem spannenden Finale die Niederlande mit 3:2 nach Penaltyschießen, nach regulärer Spielzeit war es 4:4 (2:2) gestanden. Das ÖHV-Team verteidigte damit seinen WM-Titel von vor fünf Jahren. Auch um WM-Gold spielen Österreichs Frauen im Anschluss, ebenfalls gegen die Niederlande.

Die Mannschaft um Topscorer Michael Körper hatte im Halbfinale den Iran mit 8:3 besiegt, die Iraner gewannen später Bronze. Im Endspiel brachte Körper den Titelverteidiger in den ersten beiden Vierteln zweimal in Führung, den Niederländern gelang jedoch beide Male der Ausgleich durch Max Sweering.

Im dritten Viertel ging Rot-Weiß-Rot erstmals im gesamten WM-Turnier in Rückstand: Zunächst schoss Nicki Leijs den Gegner in Führung, die Daniel fröhlich umgehend ausglich. Danach war Joep Trost erfolgreich, während Körper mit seinem dritten Streich per Siebenmeter im Finale eine Entscheidung im Penaltyschießen erzwang. Im Shootout hatte das ÖHV-Team des bessere Ende für sich, da die Niederländer zwei Mal verschossen.

Österreichs Männer haben damit alle acht Spiele bei dieser WM gewonnen, in der Gruppenphase hatte man gegen "Oranje" mit 4:1 die Oberhand behalten. Körper wurde zudem Torschützenkönig.

Auch die rot-weiß-roten Frauen kämpfen noch um WM-Gold. Sie schlugen im Halbfinale Tschechien dank eines Treffers von Marianne Pultar (35.) 1:0. Die Mannschaft hat jedoch die erste Frauen-WM-Medaille überhaupt für den ÖHV bereits sicher. Bronze sicherten sich die Tschechinnen.

