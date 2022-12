Hockey-EM als halbes Heimspiel

Die ÖHV-Männer treten als Weltmeister und Vize-Europameister mit dem Anspruch an, um den Titel mitzuspielen. Für die rot-weiß-rote Frauen-Equipe geht es um die erste Medaille seit 1998.

Für beide Teams werden die Niederlande und vor allem Deutschland die höchsten Hürden sein. Für die ÖHV-Frauen geht es gegen diese beiden traditionell starken Hockey-Nationen schon zum Auftakt am Mittwoch. Michael Körper und Co. haben die Deutschen und die Niederländer zum Gruppen-Abschluss am Samstag als Gegner, ab Donnerstag geht es gegen die Schweiz, Belgien und Tschechien.

Für zehn österreichische Teamakteure, davon acht Männer, sind die Titelkämpfe sozusagen ein Heimspiel, sind sie doch in Hamburg in der deutschen Bundesliga aktiv. Die Hamburger Sporthalle ist dennoch für alle Neuland.