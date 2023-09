Hitler-Eklat bei US Open: Fan aus Stadion geworfen

Tennis-Star Alexander Zverev sah sich bei seinem Achtelfinalmatch bei den US Open gegen Jannik Sinner (ITA) mit einer schweren verbalen Entgleisung eines Zuschauers konfrontiert. Mitte des vierten Satzes wurde der Deutsche beim Aufschlag von einem Zwischenruf gestört, den man aus der dunkelsten Zeit der Geschichte kennt.

Zverev unterbrach das Match und beschwerte sich beim Schiedsrichter. "Er hat den schlimmsten Hitler-Satz zu mir gesagt, den es gibt. Das ist nicht zu akzeptieren, das ist unglaublich", schimpfte Zverev. Schiedsrichter James Keothavong ließ den Mann im Unterrang des Arthur Ashe Stadiums während der anschließenden Pause identifizieren, andere Zuschauer zeigten in dessen Richtung. Beim Stand von 6:4, 3:6, 6:2, 3:2 ging der Zuschauer begleitet von Sicherheitskräften von der Tribüne. Der Mann wurde beim nächsten Seitenwechsel aus dem Stadion gebracht.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zverev nach dem Spiel: "Er begann, die Hitler-Hymne zu singen, ?Deutschland, Deutschland über alles?. Das war zu viel des Guten. Ich liebe es, wenn Fans laut und emotional sind. Aber den Respekt muss man wahren. Ich bin Deutscher und wir sind nicht stolz auf diesen Teil unserer Geschichte. Er saß in einer der vorderen Reihen und viele Leute hörten das. Da musste ich was tun."

Was Zverev als "Hitler-Hymne" bezeichnet, ist allerdings weit älter als die nationalsozialistische Diktatur. Hintergrund: Das Lied der Deutschen schrieb August Heinrich Hoffmann von Fallersleben am 26. August 1841 auf Helgoland. Die dritte Strophe "Einigkeit und Recht und Freiheit" ist heute die Nationalhymne der Deutschen. Die erste Strophe, die der Zuschauer anstimmte, gehört offiziell noch zum Deutschland-Lied, wird aber seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gesungen, ist bei offiziellen Anlässen in Deutschland sogar verboten. Denn: Unter den Klängen "Deutschland, Deutschland über alles" marschierten die Nazi-Truppen in vielen Ländern Europas ein, damals wurde ausschließlich diese Strophe des Liedes, in Kombination mit dem Horst-Wessel-Lied (Kampflied der SA), gesungen.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zverev ließ sich durch den skandalösen Vorfall nicht beirren und behielt in einem mitreißenden Match gegen Sinner die Oberhand. Nach 4:41 Stunden setzte sich der US Open-Finalist von 2020 (Niederlage gegen Dominic Thiem) mit 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 durch und trifft nun auf Carlos Alcaraz (SPA).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.