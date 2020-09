Hiobsbotschaft für Linz-Steg vor dem Liga-Start

Hiobsbotschaft für die Steelvolleys Linz-Steg vor dem Liga-Auftaktspiel am Samstag in Klagenfurt: Ein tragender Sponsor steht bei den Volleyball-Cupsiegerinnen vor dem Absprung. "Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen", hält sich Klubmanager Andreas Andretsch mit Details bedeckt. Seine Stimmung ist aber so kurz vor dem Auftakt nahe dem Tiefpunkt. "Die Legionärin, die wir noch geplant hatten, ist momentan gestrichen", sagt Andretsch. Die Transfertätigkeiten der Linzerinnen, die in dieser Saison mit dem neuen Beinamen Steelvolleys aufschlagen, waren im Sommer überschaubar. Neben der flexibel einsetzbaren US-Amerikanerin Carinne Gebhardt wurde die 18-jährige Perspektivspielerin Bojana Ubiparip vom Zweitligisten Seekirchen geholt. Das große Plus war, dass das Teamgerüst rund um die Nationalteamspielerinnen Nikolina Maros, Victoria Deisl und Sophie Maass gehalten wurde.

Mit "klein, aber fein" umreißt Andretsch den Kader. Coach Roland Schwab gab einen Titel als Ziel aus. Mut machte ein 3:2-Achtungserfolg im Test über den deutschen Erstligisten Erfurt. Dass im Europacup Liga-Hauptkonkurrent Graz als Gegner gezogen wurde, ist angesichts der Reisebeschränkungen kein Nachteil.

Die Herren des UVC Weberzeile Ried ersparen sich die Reisestrapazen im Europacup sogar vorerst ganz: Mit Gegner Dupniza wurde ausgemacht, dass Hin- und Rückspiel am 10. und 11. Oktober in der Rieder Messehalle steigen. Im Gegenzug kommt der UVC für die Unterbringung der Bulgaren auf.

Für die Innviertler hat die Pandemie sogar positive Seiten: Da andere Veranstaltungen abgesagt wurden, können bereits Ende Oktober die ersten Liga-Heimspiele ausgetragen werden. "Das ist eine Premiere für uns, so früh waren wir noch nie dran", sagt Sportchef Peter Eglseer, der mit dem UVC die Partien sonst immer später in geblockter Form nachholen musste.

In Ried, wo der Faktor Publikum ob der lautstarken Fans besonders groß ist, ist mit den Behörden noch nicht abgeklärt, wie viele Zuschauer zugelassen werden. Fest steht, dass der UVC erstmals Eintritt verlangen wird. "Einige Fans haben uns regelrecht darum gebeten, dass wir wegen der super Stimmung was verlangen", sagt Eglseer schmunzelnd. Nach zuletzt zwei Halbfinal-Einzügen erklärt Angreifer Markus Berger das erstmalige Erreichen des Liga-Endspiels zum Ziel. Zum Auftakt geht es am Samstag nach Amstetten. (pue)

Steg, Zu: Carinne Gebhardt (USA), Bojana Ubiparip. Ab: Nicole Lott (USA), Taylor Alexander (USA), Patricia Teufl, Alexandra Messenböck. UVC Ried, Zu: George Hobern (Can), Caleb Konrad (Can), Niklas Ettlinger. Ab: Alan Wasilewski (Pol), Fabian Kriener.

