Hindley bescherte Bora ersten Grand-Tour-Sieg

Ralph Denk, Teamchef des im bayrischen Raubling ansässigen Rad-Profiteams Bora, hatte den Sieg bei einer der drei großen Landesrundfahrten der World Tour als ganz großes Ziel der kommenden Jahre auserkoren. Das ihm nun schon früher als erwartet sein australischer Fahrer Jai Hindley erfüllte. Der 26-Jährige triumphierte beim 105. Giro d’Italia nach einem packenden Finale und machte damit die Enttäuschung von 2020 endgültig vergessen.

Bei der Bergankunft zur Marmolada letzten Samstag entriss Hindley dem bislang führenden Richard Carapaz (Ineos) noch das Rosa Trikot. Der Olympiasieger aus Ecuador, davor nur drei Sekunden in Front, brach am letzten Anstieg dieser Italien-Rundfahrt ein.

Gestern beim abschließenden Zeitfahren in Verona ließ Hindley dann nichts mehr anbrennen und hatte am Ende 1:18 Minuten Vorsprung auf Carapaz. Vor zwei Jahren zog ihm am allerletzten Tag des Giro Tao Geoghegan Hart, ebenfalls ein Ineos-Fahrer, Rosa noch aus. "Das ist für mich eine große Genugtuung", sagte der erste australische Gewinner des Giro.

Bora ist bekannt als Österreicher-Filiale – mit Felix Großschartner, Lukas Pöstlberger, Patrick Konrad, Marco Haller und Patrick Gamper sind gleich deren fünf bei der World-Tour-Equipe engagiert – und trat damit nun auch in den erlauchten Kreis der Grand-Tour-Gewinner ein. Gamper hatte seinen Anteil an Hindleys Erfolg. Er fuhr seinen Kapitän nach einer Reifenpanne auf der 18. Etappe rechtzeitig zurück. Einen tollen Giro fuhr auch Tobias Bayer (Alpecin). Seine Mannschaft erntete drei Etappensiege, der 22-Jährige aus Straß im Attergau fuhr selbst auf die Ränge sechs und zehn bei Teilstücken.

Bitter endete die Fleche du Sud für das Welser Team. Florian Kierner zog sich bei einem Sturz einen Schlüsselbeinbruch zu und musste noch in Luxemburg operiert werden. (fei)