Das Dröhnen der Bagger, dazu das Surren der Walzen: In Günther Weidlingers Ohren hat sich Baulärm noch nie so schön angehört. "Es ist wunderbar, hier aus dem Fenster zu schauen und zu sehen, wie viel weitergeht", sagt Oberösterreichs oberster Leichtathlet. Seit Ende Juni ist der 42-Jährige neuer Präsident des Verbands, welcher sein Büro nach dem Auszug aus der Gugl nun an die Anlage an der Wieningerstraße am Linzer Bindermichl verlegte.