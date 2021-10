Wenn am Wochenende der traditionsreiche Judo-Grand-Slam in Paris stattfindet, wird ein Borchashvili auf die Matte gehen. Dieser heißt allerdings nicht Shamil, sondern Wachid und ist der kleine Bruder des Olympia-Dritten. Shamil sitzt gerade im georgischen Gori – wobei es sitzen nicht trifft. "Das Training ist so hart, ich schlafe in jeder Pause, weil es anders fast nicht auszuhalten ist", schildert der 26-Jährige gestern am Telefon, bevor er zu einem Berglauf aufbrach.