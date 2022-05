Hickhack um Sportförderung

Die zu erwartende Kritik am Sportministerium unterliefen gestern zwölf Fachverbände – darunter Fußball, Ski oder Leichtathletik – mit einem offenen Brief. Darin berichtet ÖFB-Präsident Gerhard Milletich von unaufgeregten Verhandlungen über die erstmalige Anhebung der österreichischen Sportförderung seit 2013. Ein Datum, wann die Erhöhung kommt, gebe es noch nicht. Die Änderung, einen Teil der Förderhöhe an Erfolg zu knüpfen, verteidigt das Bündnis der zwölf. "Leistungsorientierung muss weiter ganz oben stehen", wird ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober zitiert.