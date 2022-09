Herbe Niederlage für Raimann

Allerdings gingen die Colts bei den Jacksonville Jaguars mit einer 0:24-Schlappe vom Platz. Er hatte am vergangenen Sonntag sein NFL-Debüt gefeiert und war damit als erster rot-weiß-roter Spieler überhaupt im Einsatz, der nicht auf der Spezialposition des Kickers spielt.

Trotz einer 20:0-Halbzeitführung verloren die Raiders nach Verlängerung noch 23:29 gegen die Arizona Cardinals. Erst mit dem letzten Spielzug glich Arizona aus und erzwangen die Verlängerung. Ein fallengelassener Ball brachte die Entscheidung, als die Cardinals ihn in die Endzone trugen.

NFL: Baltimore Ravens – Miami Dolphins 38:42, Cleveland Browns – New York Jets 30:31, Detroit Lions – Washington Commanders 36:27, Jacksonville Jaguars – Indianapolis Colts 24:0, New Orleans Saints – Tampa Bay Buccaneers 10:20, New York Giants – Carolina Panthers 19:16, Pittsburgh Steelers – New England Patriots 14:17, Los Angeles Rams – Atlanta Falcons 31:27, San Francisco 49ers – Seattle Seahawks 27:7, Dallas Cowboys – Cincinnati Bengals 20:17, Denver Broncos – Houston Texans 16:9, Las Vegas Raiders – Arizona Cardinals 23:29 n.V., Green Bay Packers – Chicago Bears 27:10.