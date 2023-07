Heißer Tanz auf dem Vulkan: Pogacar distanzierte Vingegaard, Woods siegte

Nach 35 Jahren machte die Tour de France wieder am Puy de Dome Station, einem erloschenen Vulkan im Zentralmassiv, um den sich viele Mythen ranken. Kelten und Römer bauten hier Heiligtümer. Doch auch bei der Großen Schleife wurde hier schon oft Geschichte geschrieben. Bei seiner Erstbefahrung 1952 siegte etwa Fausto Coppi, 1964 kam es zum ikonischen Duell zwischen Fanliebling Raymond Poulidor und Jacques Anquetil. 1975 kassierte der große Eddy Merckx hier einen Faustschlag eines Zuschauers. Auch gestern lieferte er wieder eine große Show. Während der Kanadier Michael Woods solo den Etappensieg holte, schüttelte Tadej Pogacar den Mann in Gelb, Jonas Vingegaard, im hitzigen Finale bei 30 Grad ab und liegt vor dem ersten Ruhetag nur mehr 17 Sekunden zurück.

"Tadej war am Ende stärker, deswegen hat er sich das verdient." Tour-Titelverteidiger Vingegaard zollte oben auf 1465 Metern Höhe seinem Erzrivalen Respekt. Eineinhalb Kilometer vor dem Ziel setzte Pogacar eine seiner gefürchteten Attacken auf dem bis zu 18 Prozent steilen Anstieg. Vingegaard kämpfte verbissen um Anschluss – und hielt den Schaden mit acht Sekunden Rückstand in Grenzen. Der Slowene belegte in der Tageswertung unmittelbar vor dem Dänen Rang 13. Bereits in den Pyrenäen hatten sich die beiden in der ersten Tourwoche zwei erbitterte Fights geliefert. Auf dem Weg nach Laruns hatte Vingegaard mehr als eine Minute herausgeholt, einen Tag später über den Tourmalet konterte Pogacar mit dem Etappensieg.

Tadej Pogacar (li.) rückte Jonas Vingegaard immer mehr auf die Pelle. Bild: APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Im Kampf um den Tageserfolg sah gestern Matteo Jorgenson lange wie der sichere Sieger aus. Rund 53 Kilometer vor dem Ziel schrumpfte die bis dato 14-köpfige Spitzengruppe nach einem Angriff von Jorgenson auf fünf Profis. Er nahm den Schlussanstieg solo in Angriff. Aufgrund von Vorfällen in der Vergangenheit waren auf den letzten vier Kilometern des Vulkans keine Fans mehr zugelassen.

Und für Jorgenson, den Movistar-Teamkollegen von Staatsmeister Gregor Mühlberger, sollte da der große Einbruch kommen. Woods, ein früherer Leichtathlet und 2018 bei der Straßen-WM in Innsbruck Dritter, holte den US-Amerikaner nur 500 Meter vor der Ziellinie auf der steilsten Stelle des Berges ein und zog vorbei. Mit 28 Sekunden Vorsprung gewann der Kanadier auf den Franzosen Pierre Latour. Wenige Minuten danach entbrannte dann der Kampf um das Gesamtklassement.

Gall kletterte wieder gut mit

Der Osttiroler Felix Gall hält bei seiner ersten Frankreich-Rundfahrt weiter stark mit. Er kletterte erneut vorne mit, rückte in der Gesamtwertung auf Platz 16 (+9:46 Min.) vor. In der Bergwertung liegt er weiter auf Rang zwei, Leader Neilson Powless baute seinen Vorsprung gestern jedoch aus.

Nach dem Ruhetag am Montag wartet am Dienstag ein Hoch und Runter im Zentralmassiv auf der zehnten Etappe über 167,2 Kilometer von Vulcania nach Issoire.

Für Sprint-Star Mark Cavendish ist die Tour nach einem Sturz schon vorbei. Bild: APA/AFP/THOMAS SAMSON

Der Astana-Rennstall will den tragisch ausgeschiedenen Altstar Mark Cavendish zu einer Fortsetzung seiner Karriere bewegen. "Ja, wir wollen, dass Mark im Jahr 2024 weitermacht und seine 15. Tour de France bestreiten kann, um seine 35. Etappe zu gewinnen", sagte Teamchef Alexander Winokurow. Cavendish hatte am Samstag bei einem Sturz auf der achten Etappe einen Schlüsselbeinbruch erlitten und musste das Rennen aufgeben. Damit platzte auch der Traum des Briten vom Rekord-Etappensieg, womit er Legende Merckx endgültig hinter sich gelassen hätte.

