Heimspiel vor Weltreise

Das neue Tischtennis-Jahr beginnt, wie das alte geendet hat. Zeit für Verschnaufpausen bleibt kaum. Bevor die Saison mit den Olympischen Spielen in Paris kulminiert oder schon im Februar auch die dafür nicht unwichtige Team-WM in Südkorea ansteht, hetzen Asse wie Sofia Polcanova von Turnier zu Turnier um den Erdball, um Punkte zu sammeln. Doch bevor es für sie kommenden Montag nach Doha zum hochkarätigen WTT-Contender-Turnier geht, hat Österreichs Nummer eins noch ein Heimspiel. Am Samstag (ab 9.30 Uhr) und Sonntag (ab 13/ORF Sport+) steigt im Linzer Sportzentrum Lissfeld der ÖTTV-Cup mit den heimischen Klubs.

Zehn von bisher elf Mal ging Polcanovas Klub Linz AG Froschberg beim Rennen um diesen Pokal als Sieger bei den Damen hervor, nur einmal konnte Villach dem Serien-Champion den Cup entreißen. Auch diesmal ist die Favoritenrolle klar beim Champions-League-Viertelfinalisten. Polcanova bekommt ob ihrer zuletzt wieder stärker aufgetretenen Rückenprobleme zumindest bis zum Finale Schonfrist. "Sie hat ordentlich trainiert in den letzten Tagen, wir sind guter Dinge", sagt Klubpräsident Günther Renner, der auch seine zweites Ass Suthasini Sawettabut nicht bei allen Partien einsetzen will.

Bei den Herren ist die Ausgangslage offener. Die SPG Linz trotzte am Donnerstag Titelverteidiger Wiener Neustadt schon im Liga-Nachtrag ein 3:3 ab – ein Zeichen, wie eng die Teams beisammen liegen. Herbstmeister Felbermayr Wels, Vorjahres-Finalist Salzburg und Stockerau rechnen sich am Wochenende ebenfalls gute Chancen aus.

Nach dem Cup ist übrigens vor dem nächsten Tischtennis-Event in Linz. Ab 10. Jänner steigt in der Tips-Arena erneut das internationale Nachwuchsturnier mit 400 Teilnehmern. "Gestern wurden dafür die 33 Tische angeliefert", erzählt Renner.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl

