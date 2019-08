Heimsieg! Lokalmatador Weißhaidinger brillierte in Andorf

"Ich hab's genossen bei so einer Stimmung, vor so vielen bekannten Gesichtern zu werfen. Dass sich sogar ein Stadionrekord ausgegangen ist, taugt mir richtig", sagte Weißhaidinger. Trainer Gregor Högler hatte "jede Weite über 65 m für unmöglich gehalten", weil man diese Woche zu hart trainiert habe. "So eine Leistungsexplosion ist bei Luki nur bei einem Heim-Meeting möglich. Das ist der Innviertel-Bonus!"

Über 100 m lief Markus Fuchs im Vorlauf mit 10,30 Sekunden persönliche Bestzeit und war "mega-happy". Im Finale wollte er noch eines drauflegen, doch der drehende Wind ließ nur noch 10,50 zu. Der Sieg ging an Abdu Marzouk aus Saudi-Arabien (10,48). So lautete die Reihung auch über 200 m. Bei den Frauen siegte die Serbin Milana Tirnanic (11,61) vor Alexandra Toth (11,76).

Mehrkämpferin Verena Preiner wurde über 100 m Hürden von der Slowakin Stanislava Lajcakova (13,08 Sek.) als Zweite zu 13,46 gezogen. Erst einmal war sie schneller gewesen. "Ich merke, wie trotz der hohen Trainingsbelastungen die Spritzigkeit wieder langsam kommt, es geht eindeutig in die richtige Richtung", sagte Preiner. Die 400 m holten sich erwartungsgemäß die Staatsmeister Susanne Walli (53,89 Sek.) und Dominik Hufnagl (47,49).