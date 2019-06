HC Linz verpflichtet kroatischen Rückraumspieler

Nach der zuletzt bereits erfolgten Verpflichtung des mazedonischen Teamspielers Goran Krstevski für die linke Rückraumseite konnte der HC Linz AG mit dem Kroaten Matej Sarajlic nun einen rechten Rückraumspieler verpflichten. Der 24-jährige Linkshänder, der in Mostar (Bih) und diese Saison beim HC Stal Mielec (Pol) als Profi tätig war, konnte bei den Probetrainings überzeugen und soll mit seinen 191 Zentimeter Körpergröße und 105 Kilogramm Gewicht eine wesentliche Verstärkung für Angriff und Abwehr sein.

Bereits durchgedrungen war, dass Slavko Krnjajac, der die Linzer in der Vorsaison interimistisch übernommen hat, als Cheftrainer dem Klub erhalten bleibt. Der gebürtige Serbe unterschreibt für zwei Jahre. Auch Kapitän Dominik Ascherbauer und Philipp Preinfalk verlängerten ihre Verträge. In den kommenden Wochen sollen noch weitere Vertragsabschlüsse folgen, kündigten die Linzer in einer Aussendung an.

Studienbedingt nicht mehr mit dabei sein wird Florian Reisinger. Auch Alen Bajgoric wird die Linzer verlassen. Er sieht seine berufliche und sportliche Zukunft in Wien.