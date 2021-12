HC Linz verlängert seine Heimserie

Das 33:28 (13:10) am Samstag über Vöslau war der fünfte Sieg im fünften Spiel seit der Rückkehr. Während bei den Hausherren Tobias Cvetko mit elf Toren erfolgreichster Werfer war, glänzte bei den Gästen mit Sandro Jankovic (9) ein Ex-Linzer. In der Tabelle verkürzte die Mannschaft von Trainer Milan Vunjak den Rückstand auf den Sechsten Schwaz (28:29 bei Westwien) auf zwei Punkte. Das letzte Spiel des Jahres bestreiten die Linzer am Mittwoch in Bregenz.

Die Norwegerinnen gewannen gestern das Finale der WM in Spanien gegen Frankreich 29:22.