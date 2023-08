HC Linz: Vergebener Siebenmeter kostete Chance auf ersten Titel seit 26 Jahren

Lucijan Fizuleto hatte es bei einem Siebenmeter nach abgelaufener Spielzeit in der Hand, den HC Linz AG im Supercup gegen Hard in ein entscheidendes Shootout zu bringen. Doch der Spielmacher vergab und das Spiel ging mit 26:25 an die Gäste vom Bodensee.

Man sei nach dem Kaderumbruch im Sommer noch nicht so weit, hatte HC-Linz-Trainer Milan Vunjak davor die Erwartungen gedrosselt. Zwar verpasste der Vizemeister gegen den Cupsieger in Linz-Kleinmünchen den ersten Titelgewinn seit 26 Jahren, allerdings war die Leistung gegen den Liga-Krösus auf Augenhöhe.

Der angesprochene Umbruch manifestierte sich bei den Hausherren schon in der Startaufstellung, in der mit Torhüter Florian Kaiper, Nicolas Paulnsteiner, Arnad Hamzic und Jadranko Stojanovic vier Neue standen. Dazu kamen Eigenbauspieler Silas Wiesinger auf dem rechten Flügel sowie der später eingewechselte Mislav Grgic, der mit acht Toren bester Linzer Werfer war.

Starkes Kaiper-Debüt

Markus Bokesch sowie die Hermann-Zwillinge Max und Alex, die ihre Karrieren beendet hatten, wurden vor dem Anwurf offiziell verabschiedet. Das Trio sah in Folge, wie ihr Ex-Team gut in die Partie fand und nach neun Minuten 5:3 führte. Die Vorarlberger Gäste, die Ex-Linzer Dejan Babic aufboten, blieben dran, es folgte ein offener Schlag-Abtausch, bei dem sich Kaiper mit starken Paraden vorstellte. Ganz zur Freude von Teamchef Ales Pajovic, der unter den Zuschauern war. "Wir haben es wirklich gut gemacht, aber es ist halt bitter, ein Spiel mit nur einem Tor zu verlieren. Es war dennoch ein richtig cooles erstes Spiel", sagte Kaiper.

Für die in einer Woche startenden Meisterschaft, die Linzer beginnen bei Aufsteiger Hollabrunn, macht die Leistung Mut.

Vor dem Supercup der Herren wurde in Linz jener der Damen ausgespielt, den sich Hypo Niederösterreich mit 33:19 gegen Atzgersdorf sicherte.

