HC Linz überraschte Bregenz: Mit 2. Sieg im HLA-Halbfinale

Nach der Auftakt-Niederlage hatten die Linzer daheim einen Fünf-Tore-Rückstand wettgemacht und knapp gewonnen, im Entscheidungsspiel feierten sie im "Ländle" einen 28:26 (14:11)-Erfolg. Ihr Halbfinalgegner wird am Samstag (19.00/live ORF Sport +) zwischen HC Hard und Schwaz Handball Tirol ermittelt.

Die Bregenzer hatten als Dritte des Grunddurchgangs gegen den Sechsten als Favoriten gegolten, mussten nach vier Saisonsiegen gegen die Oberösterreicher aber nun zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. Das 8:7 war die letzte Führung der Bregenzer. Sie gerieten mit bis zu fünf Treffern in Rückstand, kämpften sich aber wieder heran (22:22/51.). In dieser Phase vergaben die Gäste zwei Siebenmeter und schwächelten in der Offensive. Doch zwei Treffer des serbischen Kreisspielers Dejan Babic zum 26:24 (56.) brachten die Linzer wieder auf Kurs. Bregenz kam in der Folge nur noch jeweils bis auf einen Treffer heran, am Ende jubelte das Team von Trainer Milan Vunjak.