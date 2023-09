HC Linz "trachtet" nach dem nächsten Sieg

Wer in Tracht erscheint, der erhält zum Heimspiel des HC Linz AG am Samstag (19 Uhr) gegen Bärnbach/Köflach freien Eintritt. Beim Handball-Erstligisten legt man sich ins Zeug, um die modernisierte Kleinmünchner Halle auch abseits etwaiger Finalspiele zu füllen. Sportliche Gründe für gute Laune gibt es beim siebenfachen Meister an und für sich genug: Die radikal umgebaute Mannschaft des Vizemeisters funktioniert praktisch auf Anhieb. Von den ersten vier Ligaspielen wurden drei gewonnen, was mit nur einem Punkt Rückstand auf Leader Schwaz Tabellenrang sechs bedeutet.

Nichtsdestoweniger sind die Sorgenfalten bei Trainer Milan Vunjak derzeit verhältnismäßig tief. "Wir wissen noch nicht, wer am Samstag spielen kann", erklärt der Linzer Übungsleiter, dass sich die Personalsituation seit dem 27:33 am Wochenende in Schwaz praktisch nicht entspannt hat. Für Nicolas Paulnsteiner, bei dem sich im Krafttraining die Bandscheibe meldete, komme Bärnbach noch zu früh. Bei Lucijan Fizuleto, dem Dreh- und Angelpunkt des Linzer Spiels, herrscht Unklarheit. Seit dem Heimsieg über Hard zwickt beim Slowenen der Oberschenkel. Was zunächst als Zerrung vermutet wurde, entpuppte sich bei der gestrigen Magnetresonanz als Muskelfaserriss, womit der 29-Jährige den Linzern voraussichtlich vier Wochen fehlen wird. Hoffnung keimt indes bei Arnad Hamzic, der nach seiner tiefen Risswunde an der Hand womöglich sogar schon morgen sein Comeback feiern könnte. Heute soll der Arzt darüber entscheiden.

Wie lange hilft Hermann aus?

Solange Hamzic ausfällt, so lautete zumindest die Abmachung, wird Alex Hermann, der seine Karriere im Sommer für beendet erklärt hatte, den Linzern aushelfen. Fest steht, dass der 31-Jährige in jedem Fall gegen Bärnbach/Köflach spielen wird. Wird man angesichts der jüngsten Verletzten eine Verlängerung anstreben? "Wenn es nur eine Chance im Promillebereich gibt, dass er uns weiterhin hilft, dann werde ich es probieren", sagt Vunjak.

