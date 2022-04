HC Linz möchte das Ende der Saison hinauszögern

Siegen oder fliegen – für den HC Linz AG geht es heute (20.20 Uhr, live auf ORF Sport+) in der Sport-Mittelschule Kleinmünchen im zweiten Viertelfinale des HLA Meister-Playoffs gegen Bregenz Handball bereits um alles oder nichts.

Souverän und abgeklärt, und das trotz einiger personeller Ausfälle, präsentierte sich der Rekordmeister letzten Freitag beim 30:25-Sieg. Eine Steigerung müsse her, will man das Saisonende noch abwenden und ein drittes Spiel am Freitag auf Vorarlberger Boden erzwingen, weiß auch Linz-Trainer Milan Vunjak. "Bregenz hat bestätigt, dass sie eine richtig starke Mannschaft sind. Wir müssen nun mit Leidenschaft dagegenhalten, auch das Heimpublikum kann uns nun helfen."

In der neuen Bundesliga-Ballsporthalle waren diese Saison schon Top-Teams wie Krems, Margareten oder Westwien gestolpert, warum soll es nun nicht auch Bregenz erstmals heuer erwischen? Die Linzer hoffen auf zahlreiche Zuschauer, nachdem auch der Gegner mit einem lautstarken Fanclub aus dem Ländle anreisen wird.

Von immenser Wichtigkeit wird wohl auch sein, dass mit Lucijan Fizuleto der Linzer Torgarant wieder in Schwung kommt. Im ersten Spiel stellte die Bregenzer Verteidigung den Schützenkönig des Grunddurchgangs über weite Strecken erfolgreich kalt, weshalb nur vier Treffer für den 28-jährigen Slowenen am Ende herausschauten. Christian Kislinger sprang für ihn mit neun Toren in die Bresche. "Ich und meine Teamkollegen sind topmotiviert, dass wir ein drittes Entscheidungsspiel erzwingen."

Beim Video-Studium von der ersten Partie sei man auf vieles gekommen, was man noch besser machen könnte. "Wir werden auf alle Fälle gut vorbereitet sein", verspricht Kislinger.