HC Linz: Hoffen auf das Comeback von Hermann

Angesichts von sechs Punkten Rückstand bei noch vier ausstehenden Partien bezeichnet Manager Uwe Schneider die Chancen, noch das rettende Ufer zu erreichen, als "minimalst": "Für uns gilt ab jetzt, Selbstvertrauen für die Entscheidungsspiele zu sammeln." Zuletzt hatten die Linzer mit Corona-Nachwirkungen und Verletzungen zu kämpfen. Letzteres erlitt Max Hermann: Beim Nationalspieler wurde vor einem Monat ein Ermüdungsbruch im Schienbeinkopf diagnostiziert. "In unserer jetzigen Situation ist er unersetzbar für uns", weiß Schneider um die Führungsqualitäten des 29-Jährigen. Wann Hermann zurückkehrt, sei ungewiss. Schneider: "Allerspätestens in einem Abstiegs-Playoff, aber wir hoffen, schon früher." Bereits morgen geht es für den HC Linz mit dem Auswärtsspiel in Bregenz weiter.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.