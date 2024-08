HC Linz: Der Meister ist kein "Goliath"

Morgen starten die Handballer des HC Linz AG in Krems (20.20 Uhr live in ORF Sport Plus) das Unternehmen Titelverteidigung. "Wir wollen unter die besten vier", gibt Klubpräsident Bernhard Ditachmair das erklärte Saisonziel seines Vorstands wieder. "Wir wollen nicht Durchschnitt sein." Nach zwei Saisonen, in denen der einstige Abstiegskandidat erst Vizemeister, dann Meister und vergangenes Wochenende Supercupsieger wurde, sind die Ansprüche gestiegen.