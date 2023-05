HC Linz auf der Bremse: "Das ist nur der erste Schritt"

Mit je sechs Toren hatten Alexander Hermann und Christian Kislinger ihren HC Linz AG am Freitag zu einem überraschenden 29:27 (13:16) im ersten Handball-Viertelfinale in Hard geführt. Dabei war Hermann erst vor einer Woche nach einem Handgips ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. "Die Kraft fehlt noch ein bisschen", deutet der 31-Jährige an, dass er im zweiten Spiel der "Best of 3"-Serie am Samstag in Linz womöglich sogar noch torgefährlicher sein könnte.