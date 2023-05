Hart wie Granit

Die Königsdistanz über 90 Kilometer, gespickt mit 3100 Höhenmetern, nehmen Asse wie Daniel Geismayr in Angriff. Der Vorarlberger Vorjahressieger, der in Altenfelden wohnt, gehört zu den besten Marathon-Fahrern Europas. Er muss sich gegen internationale Konkurrenz behaupten. Am Vortag steigt die Junior Granit Challenge.

