Handtuch von NBA-Star Bryant um 30.000 Euro versteigert

Das weiße Handtuch mit Sponsorenaufdruck war bei Bryants letztem NBA-Match am 13. April 2016 zum Einsatz gekommen und wechselte am Sonntag den Besitzer, wie das Auktionshaus Iconic Auctions mitteilte.

Iconic-Auctions-Chef Jeff Woolf sagte dem Fernsehsender CNN, bei dem Käufer handle es sich um einen eingefleischten Fan der Los Angeles Lakers, der bereits über eine riesige Sammlung verfüge und später damit in Südkalifornien ein Museum aufmachen wolle. Mit dem über die Schultern gehängten Handtuch hatte Bryant am 13. April 2016 seine Abschiedsrede als NBA-Profi gehalten, nachdem er unmittelbar zuvor die Lakers mit 60 Punkten zu einem 101:96-Heimsieg über Utah Jazz geführt hatte.

Bryant war am 26. Jänner dieses Jahres bei einem Hubschrauberabsturz nordwestlich von Los Angeles ums Leben gekommen. Er gilt als einer der besten Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga NBA. Er holte in seiner 20-jährigen Laufbahn fünf NBA-Titel mit den Lakers und gewann bei den Olympischen Spielen 2008 und 2012 jeweils die Goldmedaille mit dem US-Team.

