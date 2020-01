Handball-Teamchef Pajovic streicht Spieler vor dem Start in die Heim-EM

Am Dienstag strich Teamchef Ales Pajovic als letzten Mann Rückraumakteur Daniel Dicker. Damit ist auch klar, dass der 19-jährige Neuling Lukas Hutecek mit von der Partie ist. Bereits am Montag hatte Pajovic gegen den linken Flügel Julian Pratschner entschieden.

Hutecek, den Pajovic nicht zuletzt für seine 5:1-Deckungsvariante braucht, gilt als das große Talent seiner Generation. Der Rückraummann aus Eggenburg, der seit 2016 bei den Fivers Margareten spielt, ist nach dem 23-jährigen Kapitän Nikola Bilyk der mit Abstand Jüngste im Team. "Er macht seine Sache bei den Fivers sehr gut", lobte Pajovic.

Santos ist mit dabei

Statt Westwiens Pratschner kommt Routinier Raul Santos zum Zug, der sich beim deutschen Bundesligisten Leipzig nach einer Verletzung erst zurückkämpfen muss. Der 27-jährige Santos geht damit bereits in seine fünfte Endrunde. "Routine und Qualität sprechen für ihn", sagte Pajovic, der sich in den vergangenen Tagen auch von der Fitness des Steirers überzeugen konnte.

Die rot-weiß-rote Equipe sehnte am Dienstag bereits die Auftaktpartie am Freitag (16.00 Uhr/live ORF 1) in der Wiener Stadthalle gegen Tschechien herbei - am Dienstag waren bereits 6.500 von rund 9.500 Karten abgesetzt. Der letzte Test am Montag gegen Deutschland zeigte - von der 28:32-Niederlage abgesehen - die richtige Tendenz. "Wenn wir so auftreten, müssen wir uns nicht fürchten", betonte Pajovic. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe B sind am Sonntag Ukraine bzw. am kommenden Dienstag Nordmazedonien. Ein Platz unter den Top-Zwei bringt den Aufstieg in die Hauptrunde der besten Zwölf.

Österreichs endgültiger 16-Mann-Kader für die Handball-Heim-EM:

Tor:

Thomas Bauer (FC Porto, 152 Länderspiele/0 Tore)

Thomas Eichberger (HSG Graz/4/0).

Feld:

Nikola Bilyk (THW Kiel/GER, 69/276)

Janko Bozovic (VfL Gummersbach/GER, 149/398)

David Brandfellner (Fivers Margareten, 10/14)

Sebastian Frimmel (Kadetten Schaffhausen/SUI, 54/127)

Lukas Hutecek (Fivers Margareten, 1/0)

Lukas Herburger (Kadetten Schaffhausen/SUI, 27/19)

Alexander Hermann (VfL Gummersbach/GER, 77/133)

Jakob Jochmann (UHK Krems, 7/11)

Fabian Posch (UHK Krems, 102/166)

Raul Santos (SC Leipzig/GER, 82/302)

Tobias Wagner (Fivers Margareten, 48/80)

Robert Weber (SG Nordhorn-Lingen/GER, 176/766)

Gerald Zeiner (HC Hard, 46/99)

Boris Zivkovic (HC Hard, 25/26)