Handball-Team braucht Sensation

"Im Handball ist alles möglich, aber realistisch gesehen, wird es sehr schwer, in Island mit vier oder fünf Toren zu gewinnen", ist sich auch ÖHB-Teamchef Ales Pajovic bewusst. Mut macht, dass man den EM-Sechsten im Hinspiel streckenweise fordern konnte, in der 52. Minute war man sogar bis auf 27:28 herangekommen. "Wir hatten die Chance, aber haben in den entscheidenden Phasen zu viele Fehler gemacht", sagt ÖHB-Kapitän Nikola Bilyk.