Handball: Österreich beendete WM mit 37:37 gegen Niederlande

Die ÖHB-Auswahl wird damit die Hauptrundengruppe 2 fix nur auf dem fünften und vorletzten Platz beenden. In der Endabrechnung wird es ein Platz zwischen 17 und 20 für Sebastian Frimmel und Co. werden. Zuvor hatte es in Varazdin ein 29:29 gegen Nordmazedonien und 26:29 gegen Ungarn gegeben.

Beide Teams lieferten sich über fast die gesamte Spielzeit einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die ÖHB-Truppe lag mit dem 7:5 erstmals mit zwei Toren voran, durch zwei Gegentreffer kurz vor Schluss ging es allerdings mit einem 17:19-Rückstand in die Kabine. Zwei Tore nach Wiederbeginn machten diesen Rückstand wett, es dauerte allerdings bis zum 29:28 nach 48 Minuten, dass die Österreicher neuerlich in Führung gingen.

Frimmel im Mittelpunkt

Im Finish rückte vor allem Frimmel in den Mittelpunkt. Zuerst vergab er die Chance auf das 34:33 und ermöglichte den "Oranjes" nach fast 55 Minuten wieder einmal vorzulegen. Beim Stand von 35:35 zeigte Goalie Florian Kaiper eine von wenigen tollen Paraden und Frimmel schoss sein Team via Siebenmeter wieder voran. Nach dem neuerlichen Ausgleich war es wieder Frimmel, der 20 Sekunden vor Schluss auf 37:36 stellte. Die Niederländer schlugen postwendend zurück.

ÖHB-Teamchef Ales Pajovic nahm zwölf Sekunden vor dem Ende ein Timeout, der letzte Spielzug in 7:6-Überzahl führte aber nicht mehr zum Erfolg. Das Remis war für beide Teams eigentlich zu wenig, die Niederländer haben somit keine Aufstiegschance mehr.

