Handball: Krems neuer HLA-Tabellenführer - Auch Linz siegte

Die Niederösterreicher siegten am Samstag in Ferlach 37:32 und nutzten eine 25:32-Heimniederlage der BT Füchse, die als Leader überwintert hatten, in Trofaiach gegen Bad Vöslau. Krems führt nach 15 Runden nun punktegleich vor Vizemeister Hard und den Füchsen. Titelverteidiger HC Linz siegte bei der HSG Graz 32:26 und ist Achter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper