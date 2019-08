Handball: Jagd auf Krems beginnt

Die beiden Teams gelten auch als erste Anwärter auf den Titel in der eine Woche später beginnenden Meisterschaft. Viel bescheidenere Ziele nimmt indes Beinah-Absteiger HC Linz AG ins Visier. "Eine ruhigere Saison als die vorige", lautet der Wunsch von Sportchef Uwe Schneider. Die Ergebnisse in der Vorbereitung geben Anlass zur Hoffnung. Darunter der Gesamtsieg beim Johann-Berger-Turnier, bei dem Neuzugang Goran Krstevski wegen einer Oberschenkelblessur noch geschont wurde. "Gerade in der Deckungsarbeit und im Gegenstoß sehe ich uns um zwei Klassen stärker", sagt Schneider. Als letzter Test steht morgen ein Spiel in Trofaiach auf dem Programm. Wegen des Europacupspiels von Gegner Westwien starten die Linzer erst am 3. September in die Liga.

