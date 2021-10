Handball: HLA-Favoritensiege von Fivers, Bregenz, Krems und Linz

Die Fivers Margareten mühten sich in Vöslau zu einem 34:32-Erfolg, zur Pause waren die Gastgeber 20:19 vorangelegen. Die Wiener liegen mit acht Punkten einen Zähler hinter Leader Hard und Bregenz. Die Harder hatten am Freitag in Schwaz 25:21 gesiegt, der Lokalrivale zog am Samstag mit einem 34:29 in Bruck/Mur nach. Krems feierte in Graz einen 37:35-Sieg, Linz gewann bei Bärnbach/Köflach 33:26.

Die Runde wird am Sonntag (17.00 Uhr) mit der Partie Westwien gegen Ferlach beendet.