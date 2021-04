Handball-Herren bleiben im Rennen

Gestern zeigte die Team von Ales Pajovic in Estland eine über weite Strecken gute Leistung und holte mit dem verdienten 31:27 (18:13) den zweiten Erfolg in der laufenden Qualifikation. Den letzten Schritt gilt es am Sonntag (18.10 Uhr, ORF Sport +) in Graz gegen Bosnien-Herzegowina machen, es braucht einen Sieg, um Platz zwei hinter Deutschland zu erreichen. "Alles ist möglich. Wir sind motiviert und haben Selbstvertrauen", betonte Pajovic.