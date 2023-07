Handball-Europacup: HC Linz muss nach Griechenland

PAOK Saloniki heißt der Gegner des HC Linz AG im Handball-European-Cup. Österreichs Vizemeister hat in der ersten Runde ein Freilos und wird auf die Griechen erst im Oktober treffen.

Die Heimpartie findet am 14. oder 15. statt, das Rückspiel eine Woche später. "PAOK gehört in Griechenland zur Spitze", sagt Linz-Manager Uwe Schneider über den Tabellen-Dritten der abgelaufenen Saison. "Das ist ein richtig guter Name, wirtschaftlich ist es nicht das Überdrüberlos", spielt Schneider darauf an, dass die Reisekosten wegen des notwendigen Flugs diesmal höher sein werden als noch vergangenes Jahr, als man ins bosnische Ljubuski mit dem Bus fuhr.

Welchen sportlichen Stellenwert die griechische Liga hat, belegt allein schon die Tatsache, dass der langjährige ÖHB-Nationalteamtorhüter Thomas Bauer 2021 mit AEK Athen den European Cup gewonnen hat.

Vollgepackte Vorbereitung

Das Team des HC Linz erreichte die Nachricht vom Europacupgegner in der Sommerpause. Im August sind Testspiele gegen Lovosice (8. 8.), Dukla Prag (9. 8.), Krems (11. 8.) und St. Pölten (16. 8.) geplant, ehe am 18. und 19. August das traditionelle Berger-Turnier folgt.

Dabei muss Trainer Milan Vunjak ein neues Team formen, denn der HC Linz musste inklusive des Karriereendes der Hermann-Zwillinge sechs schwerwiegende Abgänge verzeichnen. Laut Schneider liege man bei der Kaderplanung im Soll: "Wenn sich bei uns transfertechnisch noch was tut, dann nur Kleinigkeiten."

