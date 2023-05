Handball: Bröckelt der Harder Nimbus?

Die Handballer des HC Linz AG könnten am Samstag mit einem Heimsieg über Hard (18.05 Uhr in ORF Sport+) im zweiten Jahr in Folge den Einzug in das Liga-Halbfinale fixeren. Mit einem 29:27-Auswärtserfolg hat die Truppe von Trainer Milan Vunjak in der "Best of 3"-Serie vorgelegt und die Türe aufgestoßen, Liga-Geschichte zu schreiben. Denn noch nie ist Hard seit der Einführung des Play-off-Viertelfinales vor dem Halbfinale ausgeschieden. "Hard ist über Jahre hinweg von der Struktur, den Mitteln, den Trainern und Spielern eine absolute Topmannschaft", streut Uwe Schneider dem Gegner Rosen. Auch heute, so der Linz-Manager, sei die Truppe von der Papierform her Favorit.

Dabei erlebte Hard eine schwierige Liga-Saison, schloss den Grunddurchgang "nur" auf dem vierten Rang ab. Bröckelt der Nimbus des siebenfachen Meisters aus Vorarlberg? "Nein, man darf nicht übersehen, dass Hard heuer mit dem Einzug in die Europacup-Gruppenphase etwas geschafft hat, was noch kaum eine österreichische Mannschaft geschafft hat. Außerdem haben sie ja gerade erst den Cuptitel geholt", winkt Schneider ab. Hard kennt die Situation, im Viertelfinale mit dem Rücken zur Wand zu stehen, bereits aus den Jahren 2019 und 2021, als man erst im Entscheidungsspiel ein Ausscheiden abgewendet hat.

"Bummvolle Halle"

Währenddessen darf der HC Linz auf den Faktor Stimmung bauen. "Die Euphorie rund um den Verein ist riesig", so Schneider, der angesichts der großen Kartennachfrage am Samstag mit einer "bummvollen Halle" in Linz-Kleinmünchen rechnet.

Bei der Besetzung kann Vunjak wieder auf jene Kräfte vertrauen, die den Sieg in Hard holten. Dazu könnten ein, zwei der zuletzt verletzten Ergänzungsspieler zurückkehren. Bei Ajdin Alkic stehen die Chancen besonders gut.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport HC Linz auf der Bremse: "Das ist nur der erste Schritt" HARD. Im ersten Viertelfinalspiel bezwang der HC Linz auswärts überraschend Hard. HC Linz auf der Bremse: "Das ist nur der erste Schritt"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.