Hamburg und Linz - Eine befruchtende Tennis-Achse

In die Jahre gekommen waren die Tennisanlage am Hamburger Rothenbaum und das dortige Herrenturnier. Organisator Michael Stich, Stadt, Verband und Verein konnten nicht mehr miteinander. 2019 übernahm die Welserin Sandra Reichel, Turnierdirektorin des Upper Austria Ladies Linz, in Hamburg das Zepter.

Das Turnier gewinne nun wieder an Strahlkraft, sagte Hamburgs Sport-Staatsrat Christoph Holstein beim Besuch einer Oberösterreich-Delegation: "Wir brauchen solche Veranstaltungen." Hamburg will mit dem Programm "Active City" Sport und Bewegung forcieren. Das Stadion wurde 2020 um zehn Millionen Euro modernisiert (finanziert vor allem vom Unternehmer Alexander Otto). Heuer spielen erstmals seit 1978 wieder Herren und Damen in derselben Woche (heute Herren-Viertel- und Damen-Halbfinale), da Reichel eine Damenturnier-Lizenz gekauft hat. Dessen weitere Aufwertung sei ein Ziel, so Reichel. Einige Oberösterreicher arbeiten in Hamburg mit. "Die beiden Teams wachsen zusammen, als Oberösterreicher kommt man hier gut an", sagt Reichel. In Hamburg führt sie auch Gespräche, um Spielerinnen für Linz zu verpflichten. Der Termin für das Turnier soll von Herbst in den Februar 2023 verlegt werden – also zu Saisonbeginn wie zuletzt 1998. Im inoffiziellen WTA-Kalender sei das schon so, sagt Reichel. Das endgültige Okay sollte folgen.

Ausgehend von Linz sei die Familie Reichel "Botschafter für das Sportland Oberösterreich", sagt Landesrat Markus Achleitner. Die sportliche, wirtschaftliche, touristische Kooperation mit Hamburg wolle man weiter ausbauen.