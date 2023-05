Halle nicht frei: Handball-Finale wird verschoben

Weil die Heimhalle von Westwien in Maria Enzersdorf am Samstag nicht frei ist, musste das erste Spiel der "Best of 3"-Finalserie um den österreichischen Handballtitel zwischen den Hauptstädtern und dem HC Linz AG auf Sonntag (4. Juni, 19.05 Uhr, live in ORF Sport Plus) verschoben werden.

Westwien gewann das entscheidende Halbfinale gegen Stadtrivale Fivers Margareten am Montag 35:30. Die Abschiedstour der Wiener geht damit in die Verlängerung, steigt der Klub doch mangels einer leistbaren Heimstätte nach dieser Saison aus.

"So tragisch ihr Ausstieg für den heimischen Handballsport auch ist, wir wollen die Partycrasher bei ihrer Abschiedsfeier sein", sagte Linz-Manager Uwe Schneider.

Die Oberösterreicher, für die es der erste Titel seit 1996 wäre, verpflichten mit Nationalteamtorhüter Florian Kaiper sowie Nicolas Paulnsteiner und Elias Derdak drei Westwien-Spieler für die kommende Saison. Das zweite Finalspiel steigt am 7. Juni in Linz, ein etwaiges Entscheidungsspiel auswärts am 11. Juni.

Mehr zum Thema Mehr Sport Handball-Euphorie in Linz? "Da geht noch viel mehr" LINZ. Zwei Jahre nach dem Fast-Abstieg greift der HC Linz nach dem ersten Meistertitel seit 1996. Der Fan-Ansturm ist groß. Handball-Euphorie in Linz? "Da geht noch viel mehr"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.