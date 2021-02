Hagag hat nun den Vater in seiner Ecke

Ahmed Hagag ist froh, endlich wieder das machen zu dürfen, was er am besten kann – nämlich boxen. Heute trifft der 20-Jährige im Achtelfinale von Debrecen, einem Vorbereitungsturnier für die Olympia-Quali, im Superschwergewicht auf den türkischen Meister Acer Berat. Für den Braunauer ist es sein Comeback im Ring, war er doch im Oktober vom österreichischen Verband (ÖBV) wegen Kritik an Nationaltrainer Daniel Nader suspendiert worden.

Auch nach Ablauf von Hagags Sperre kann im Box-Lager von Friede, Freude, Eierkuchen keine Rede sein. Mit Deshire Kurtaj, Umar Dzambekov und Marcel Rumpler wurden drei A-Kader-Athleten vom ÖBV lebenslang ausgeschlossen. Das Trio hatte Nader unter anderem Mobbing, Drohungen, Sexismus und Diskriminierung vorgeworfen. "Unsere Anwälte haben die ersten Schritte eingeleitet", erklärte Kurtaj. Dass viel Porzellan zu Bruch gegangen ist, zeigt auch, dass Hagag in Debrecen nicht von Nader, sondern von seinem Vater Hassan betreut wird: "Ihm vertraue ich blind."

Artikel von Reinhold Pühringer Redakteur Sport r.puehringer@nachrichten.at