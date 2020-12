Haas zieht es weg aus Linz

Tennisspielerin Barbara Haas hat mit Jürgen Melzer einen neuen Trainer gefunden. Mit dem langjährigen Daviscup-Spieler und künftigen ÖTV-Sportdirektor will die 24-Jährige aus Weyer den Sprung unter die Top-100 der Weltrangliste schaffen. Anfang Dezember hatte die Nummer 149 des WTA-Rankings die Trennung von Langzeitcoach Jürgen Waber bekanntgegeben. Die Zusammenarbeit mit Melzer dürfte sich bei den US Open angebahnt haben. "Ich konnte wegen der strengen Corona-Auflagen keinen Betreuer in die USA mitnehmen. Jürgen zeigte sich sehr hilfsbereit und sprang ein", schilderte Haas, die ihren Trainingsstützpunkt in die Südstadt verlegt. Mit Österreichs Nummer eins verliert das Linzer Leistungszentrum sein größtes Aushängeschild. Den Auftakt bildet für Haas die Australian-Open-Qualifikation.

Match Thiem gegen Bresnik

Im Rechtsstreit zwischen Dominic Thiem und seinem langjährigen Trainer Günter Bresnik um finanzielle Forderungen des 59-Jährigen könnte es zu einer außergerichtlichen Lösung kommen. Bresnik, von dem sich Thiem im Vorjahr getrennt hatte, hat ihn auf rund 450.000 Euro – die Summe bezieht sich auf Einnahmen Thiems im ersten Quartal 2020 – geklagt.

