Dominic Thiem mühte sich beim ATP-Turnier in Winston-Salem nach Abwehr zweier Matchbälle zum 6:7 (4), 7:5, 7:6(6)-Auftaktsieg gegen den US-Amerikaner J.J. Wolf. In der Nacht auf heute war dann der topgesetzte Bulgare Grigor Dimitrow sein nächster Gegner bei der letzten Vorbereitungsveranstaltung vor den US Open. Österreichs Tennis-Star hat seit seinem Comeback nach der Handgelenksverletzung nach wie vor kein wirklich leichtes Spiel.