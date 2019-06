Haas auf Gras: Der Traum vom Hauptbewerb lebt

Wenn der heilige Rasen von Wimbledon ruft, dann ist sogar eine hartnäckige Gräserallergie nur mehr halb so schlimm. Oberösterreichs Tennis-Dame Barbara Haas versucht beim prestigeträchtigsten Grand-Slam-Bewerb des Jahres erneut ihr Glück in der Qualifikation. Erste Gegnerin heute ist die Tschechin Tereza Smitková.

Bei den US Open schaffte es die 23-Jährige aus Weyer 2016 schon einmal in den Hauptbewerb. Und der wäre nicht nur sportlich gewinnbringend für Haas. Auch finanziell zahlt sich eine geschaffte Qualifikation aus. 50.507 Euro warten in der ersten Runde. "Natürlich wäre das vom sportlichen Aspekt abgesehen auch für das Reisebudget eine willkommene Entlastung", sagt Manager Manfred Nareyka. Auch Haas weiß: "Wer nicht unter den Top 100 der Welt ist, muss um jeden Cent kämpfen."

Derzeit liegt sie auf Rang 163. Weil zuletzt auch beim ITF-Turnier in Rom, allerdings auf Sand, ein Finale herausschaute. Der Schützling von Trainer Jürgen Waber verlor gegen die Italienerin Sara Errani, die 2012 im Finale der French Open und schon Nummer fünf der Welt war, im Endspiel 1:6 und 4:6.

Schon da war die Gräserallergie, die Haas seit einigen Wochen zu schaffen macht, nicht mehr ganz so belastend. Bereits seit letztem Freitag holt sich Haas nun in England vor Ort den letzten Feinschliff. Das Spiel auf Rasen liegt ihr. Schon im Vorjahr kam sie bis in die dritte Qualifikationsrunde. Smitková wird aber gleich zum Auftakt eine harte Nuss. Sie stand 2014 in Wimbledon bereits im Damen-Achtelfinale.

Nur Novak schaffte erste Hürde

Einzig Dennis Novak hat gestern von Österreichs in der Qualifikation angetretenen Herren die erste Hürde genommen. Der Freund und Trainingspartner von Dominic Thiem, in der Weltrangliste bereits auf Platz 104 vorgerückt, gewann gegen den Niederländer Thiemo de Bakker 6:4, 6:3. Lucas Miedler (4:6, 6:3, 6:8 gegen Corentin Moutet), Sebastian Ofner (6:3, 3:6, 1:6 gegen Enzo Couacaud) und Jurij Rodionov (3:6, 1:6 gegen Akira Santillan) scheiterten allesamt.

