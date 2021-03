Gute Nachrichten von Tiger Woods

Drei Wochen nach seinem schweren Autounfall konnte Tiger Woods das Cedar Sinai Medical Center in Los Angeles verlassen. „Ich bin glücklich, dass ich wieder zu Hause bin und mich dort wieder erholen kann“, teilte der 45-Jährige am Dienstag via Twitter mit. „Ich bin so dankbar für die viele Unterstützung, die ich in den vergangenen Wochen erhalten habe“, bedankte sich der 15-malige Majorsieger.

In den Morgenstunden des 23. Februar war der US-Amerikaner aus noch unbekannten Ursachen mit seinem Wagen von einer steil abfallenden Straße abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen. Sein Management berichtete von mehreren Knochenbrüchen im rechten Bein. Derzeit ist unklar, ob Woods jemals wieder professionell Golf spielen wird. Vor dem Unfall hatte er sich binnen sieben Jahren fünf Rückenoperationen unterzogen.

