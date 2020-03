Gute Nachrichten für alle Dazn-Fans weltweit

Ab Mai können Kunden DAZN in fast jedem Land der Welt schauen. Mit einem Ausbau seiner Präsenz steigert der Anbieter die Zahl der Länder, in denen es vertreten ist, von 9 auf über 200.

2016 war DAZN in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Japan gestartet, inzwischen können auch Sportfans in Kanada, Italien, USA, Spanien und Brasilien das Angebot schauen. Am 2. Mai wird DAZN nun fast weltweit zu sehen sein. Der Boxkampf von Mexiko-Superstar Canelo Alvarez wird das erste Event, das DAZN in über 200 Länder überträgt.

Zunächst wird sich das internationale Angebot des Streamingdienstes auf Boxen fokussieren. „Die bei uns kämpfenden Boxer gehören zu den beliebtesten der Welt. Wir werden gemeinsam mit ihnen in den kommenden Jahren zahlreiche spektakuläre Events für alle Boxfans weltweit gestalten“, kündigt DAZN-Vorstandsvorsitzender John Skipper an.

Die Bundesliga, Champions League und alle weiteren populären Fußball-Turniere werden für österreichische Kunden vorerst weiterhin „nur“ innerhalb der EU streambar sein. Fraglos wird DAZN aber schon bald versuchen, auch Events anderer Sportarten in die ganze Welt zu übertragen.

