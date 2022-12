Gute Ausbeute zum Jahresausklang

Daniel Allerstorfer schaffte beim Judo-Masters in Jerusalem, einem Einladungsturnier der besten 36 der Weltrangliste, dank eines Auftaktsiegs über Marc Deschenes (Can) den Sprung ins Achtelfinale der Klasse über 100 Kilo. Dort schied der Mühlviertler gegen Ushangi Kokauri (Aze) aus, nichtsdestoweniger nahm er dadurch zum Abschluss noch einmal 288 Punkte für Weltrangliste und Olympia-Qualifikation mit. Für den seit kurzem 30-Jährigen stellt das sein zweitbestes Ergebnis in diesem Kalenderjahr dar, womit sich der im Vorjahr von Verletzungen ausgebremste Superschwergewichtler im Ranking zurück in die Top-30 schieben könnte. Auch für den Wiener Stephan Hegyi war im Achtelfinale Endstation.

Das Highlight aus österreichischer Sicht war freilich der Titel von Michaela Polleres am Mittwoch gewesen: "Für mich war 2022 ein Jahr mit vielen Rückschlägen am Anfang. Ich bin froh, dass ich zum Schluss wieder zu meiner Top-Form gefunden habe."

