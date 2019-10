Günther Weidlinger: "Diese Medaillen fallen ins Gewicht"

LINZ. Die Leichtathletik-WM in Katar hat in der Vorwoche Österreich zwei historische Bronzemedaillen beschert, das Sport-Spektakel in der Wüste löste aber auch viel Kritik aus. Oberösterreichs Rekord-Läufer Günther Weidlinger (41) zieht im OÖN-Interview eine zwiespältige Bilanz.

OÖN: Weltverbandspräsident Sebastian Coe hat die WM in Katar damit begründet, dass die Leichtathletik neue Märkte erschließen müsse. Können Sie das nachvollziehen?

Günther Weidlinger: Katar ist sicher kein Markt für die Leichtathletik, das war bei der WM auch augenscheinlich. In den ersten Tagen war das Zuschauerinteresse nicht vorhanden, erst als es Gratis-Eintritt gab, wurde das Stadion voller. Der Leichtathletik wurde mit dieser WM kein guter Dienst erwiesen.

Coe möchte die Leichtathletik reformieren. Ist er auf dem richtigen Weg?

Viele Dinge passen ganz gut, das hat man auch in Katar gesehen. Meine Kinder waren von den Lichteffekten rund um die Rennen jedenfalls begeistert, die TV-Bilder kamen sehr gut rüber. Dass man neue Bewerbsformate wie die Mixed-Staffel braucht, würde ich bezweifeln. Auch die Entwicklung der Diamond-League, deren Rechte jetzt an die Wanda Sports Group verkauft wurden, sehe ich kritisch. Ich befürchte, dass hier Disziplinen, die nicht in ein TV-Format passen, rausfallen könnten. Das wäre dann nicht im Sinne des Sports.

Zurück zur WM: Wie ordnen Sie diese aus österreichischer Sicht ein?

Das war einfach grandios. Die Bronzemedaillen von Lukas Weißhaidinger (Anm.: Diskus) und Verena Preiner (Anm.: Siebenkampf) waren historisch, auch die Semifinal-Qualifikation von Beate Schrott war top.

Da wurden zwei Medaillen von oberösterreichischen Aushängeschildern gewonnen, und das in einem Jahr, in dem beschlossen wurde, dass mit dem Neubau des Linzer Stadions auf der Gugl die heimische Leichtathletik ihre Heimstätte verliert. Glauben Sie, dass die Erfolge hier noch ein Umdenken auslösen könnten?

Nein, was das Stadion auf der Gugl betrifft, ist der Zug abgefahren, das ist alles bereits eingetütet. Aber ich denke, diese Medaillen fallen ins Gewicht – und das Land Oberösterreich wird jetzt eine gescheite Alternativlösung liefern. Die Gespräche sind ja schon ziemlich weit fortgeschritten.

Blutet Ihnen nicht das Herz, wenn Sie an das Ende der Leichtathletik auf der Gugl denken?

Natürlich, ich habe dort oben beim Gugl-Meeting Erfolge gefeiert, und es war sehr schön, auf der Gugl zu trainieren. Das Stadion ist ein wichtiger Teil des Olympiazentrums, der Junior-Marathon auf der Laufbahn war auch jedes Jahr etwas ganz Besonderes. Es tut schon weh, dass das jetzt vorbei ist. Aber eines ist auch klar: Die Variante, dass die Leichtathletik praktisch als "Untermieter" in einem LASK-Stadion bleiben darf, das wäre der Super-GAU. Das hätte keinen Sinn.

Am Wochenende will der Kenianer Eliud Kipchoge in Wien als erster Mensch einen Marathon unter zwei Stunden laufen. Was halten Sie von diesem Versuch?

Das ist eine nette Show und ein interessantes sportmedizinisches Projekt, das weltweit eine hohe Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dazu muss man den Initiatoren gratulieren. Sportlich ist der Wert nicht so hoch. Wenn da 41 Tempomacher jederzeit ein- und aussteigen dürfen und man auf das optimale Wetter wartet, ist das schon eine sehr konstruierte Sache. Mir wäre es lieber, wenn die Zwei-Stunden-Grenze in einem regulären Rennen fallen würde.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at