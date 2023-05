Günter Bresnik, Dauerbrenner in Paris

Aus den Augen, aus dem Sinn? Von wegen. Günter Bresnik ist die Karriere seines ehemaligen Schützlings Dominic Thiem nach dem unschönen Ende im Frühjahr 2019 samt gerichtlicher Auseinandersetzung keinesfalls egal. Immerhin hatte er rund eineinhalb Jahrzehnte mit dem einstigen Tennis-Weltranglistendritten gearbeitet und ihn bis ins erste French-Open-Finale 2018 geführt.

"Eigentlich wollte ich ihn als Nummer eins sehen. Für mich war Dominic jemand, der am Reißbrett konstruiert fast nicht dran vorbeifahren kann", blickt Bresnik, der aktuell Julia Grabher und den Russen Alexander Schewtschenko unter seinen Fittichen hat, zurück.

Der 62-jährige Wiener, der mehr als 30 Auftritte als Betreuer bei den French Open zu Buche stehen hat, ist nach wie vor davon überzeugt, dass es Thiem, der in der ersten Paris-Runde in fünf Sätzen gescheitert ist, wieder an die Weltspitze schaffen kann. "Auch wenn ich dafür ausgelacht werde: Die Top 15 sind möglich. Lasst ihn einmal zwei Turniere gut spielen", sagt Bresnik: "Selbstvertrauen kommt immer durch Leistung, aber Leistungen kommen nicht durch Selbstvertrauen – das ist ein Irrglaube."

Thiem sei grundsätzlich ein in der Psyche gefestigter Spieler: "Einer gewinnt nicht so viele Turniere, schlägt nicht Federer, Djokovic, Nadal auch auf großen Bühnen, wenn er mental schwach ist."

"Das ist ein guter Trainer"

Für Bresnik ist Thiem "vom Grundgerüst her ein besserer Tennisspieler als (Daniil) Medwedew, als (Casper) Ruud. Ruud hat sogar schon eine Chance auf die Nummer eins gehabt, Dominic nie." Thiems Trainerwechsel von Nicolas Massu zu Benjamin Ebrahimzadeh kann Bresnik Positives abgewinnen: "Das ist ein guter Trainer. Ich gehe davon aus, dass er sich langfristig überlegt, was gemacht gehört, damit Dominic wieder so spielt wie von 2016 bis 2020. In der Zeit war er Woche für Woche unter den Topfavoriten."

Wie beurteilt Bresnik das aktuelle Leistungsniveau von Thiem, der im ATP-Live-Ranking auf Position 85 aufscheint? "Er hat sein Niveau ja immer noch, aber man muss auch jemanden aus einem Tiefschlaf aufwecken können, bei ihm ruhen die Schläge. Ich finde, dass der Aufschlag schon sehr gut ist. Da würde ich nicht viel Unterschied zu früher sehen. Die Dinge sind ein bisserl schwieriger, wenn sie in Bewegung stattfinden. Da hapert es noch ein bisschen."

Einer, der seit Mitte Mai nicht mehr mit Bresnik zusammenarbeitet, riss die französischen Tennis-Fans von den Sitzen. Die Rede ist von Showman Gael Monfils (Fra), der nach Verletzungsproblemen Sebastian Baez (Arg) 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5 niederrang.

