Gruppendynamik bei der Sportlerwahl: Eine Seilschaft gewann die erste Etappe

Die erste Etappe der oberösterreichischen Sportlerwahl, die die OÖNachrichten gemeinsam mit dem Land Oberösterreich durchführen, ist im Ziel. Trotz der Stimmenflut am Ende der Abgabefrist gab es kein Fotofinish, sondern einen klaren Start-Ziel-Sieg einer ambitionierten Wahl-Gemeinschaft. Die Dreier-Seilschaft mit Wasserski-Ass Nicola Kuhn, Fechter Josef Mahringer und den meisterhaften Volleyball-Damen der Askö Linz-Steg hängte alle Konkurrenten – auch die großen Favoriten – deutlich ab. Das Trio geht damit mit Bonuspunkten in das Wahl-Finale mit dem Voting einer Fach-Jury.

"Für uns wäre ein gutes Abschneiden bei der Wahl der verdiente Lohn nach dem Gewinn des Cups und unserem ersten Meistertitel", sagte Steg-Manager Andreas Andretsch. Der Sieg bei der Publikumswahl soll dem Team rund um Kapitänin Nikolina Maros einen zusätzlichen Motivationsschub für das heutige Liga-Spiel in Salzburg geben. "Wobei es gerade gegen Salzburg – den Ex-Klub von Victoria Deisl und Roland Schwab (Trainer, Anm.) – nie an Motivation mangelt", verrät Andretsch.

Zwei Wiederholungstäter

Wie Steg gelang auch Fechter Josef Mahringer die souveräne Titelverteidigung bei der Publikumswahl. Der Waldinger Degen-Spezialist hatte mit Platz fünf bei der Europameisterschaft sowie der Führung in der Unter-23-Rangliste heuer die beste Saison seiner Karriere.

Ähnliches gilt für Nicola Kuhn. Das Wasserski-Ass aus Linz ergatterte neben zwei Staatsmeistertiteln mit Team-Bronze Österreichs erste Medaille bei einer Unter-21-Europameisterschaft. Beim Stimmensammeln hat die 20-jährige Linzerin sogar Vorjahressiegerin Sofia Polcanova (Tischtennis) sowie die WM-Bronze-Gewinnerin Verena Preiner (Leichtathletik) hinter sich gelassen.

So geht es weiter:

Nach der Publikumswahl geht die Kür der oberösterreichischen Sportler des Jahres in die entscheidende Phase. Eine Fachjury mit Vertretern der Fach- und Dachverbände, des Sportlandes OÖ, des ORF OÖ und der OÖNachrichten sowie den ehemaligen Preisträgern Theresia Kiesl, Hannes Trinkl, Andreas Goldberger und Christoph Etzlstorfer fixieren per Punktevergabe den Endstand. Der Zwischenstand der Publikumswahl fällt wie zwei Jury-Stimmen ins Gewicht. Die Siegerehrung der Sportlerwahl findet am Mittwoch im Palais Kaufmännischer Verein in Linz statt.

Endstand Publikumswahl

Damen:

1. Nicola Kuhn Wasserski 28248

2. Sofia Polcanova Tischtennis 6221

3. Verena Preiner Leichtathletik 5589

4. Paula Schmidl Fechten 4335

5. Tina Unterberger Rodeln 4039

6. Andrea Limbacher Skicross 2724

7. Andrea Mayr Leichtathletik 1973

8. Cornelia Pammer Schwimmen 1877

9. Victoria Hahn Gewichtheben 1584

10. Elisabeth Reisinger Ski alpin 1567

Herren:

1. Josef Mahringer Fechten 29288

2. Vincent Kriechmayr Ski alpin 8192

3. Lukas Weißhaidinger Leichtathletik 7721

4. Daniel Traxler Skicross 7215

5. Bernhard Reitshammer Schwimmen 4489

6. Clemens Millauer Snowboard 3938

7. Rainer Kepplinger Rudern 2765

8. Sargis Martirosjan Gewichtheben 1361

9. Walter Ablinger Paracycling 1316

10. Felix Großschartner Rad 1230

Mannschaften:

1. Askö Linz-Steg Volleyball 28384

2. Linz AG Froschberg Tischtennis 6276

3. LASK Fußball 5472

4. Fecht-Union Linz Fechten 4096

5. Leopold Karl/Lukas Kammerer Segeln 2304

6. TGW Zehnkampf-Union Leichtathletik 2255

7. A. Steelsharks Traun American Football 1633

8. Ana-R. Lehaci/Viktoria Schwarz Kanu 1520

9. Felbermayr Simplon Wels Rad 1374

10. Swans Gmunden Basketball 1291

