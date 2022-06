Großschartner Siebenter bei der Tour de Suisse

Knapp zwei Wochen vor Beginn der Tour de France hat Titelverteidiger Tadej Pogacar mit dem Sieg in der Slowenien-Radrundfahrt seine Favoritenrolle untermauert. Gut in Fahrt ist auch der Marchtrenker Felix Großschartner (Bora), der die Tour de Suisse nach einem finalen siebenten Rang im Einzelzeitfahren in Vaduz (25,6 km) als starker Siebenter beendete. "Es war eine Woche auf gutem Niveau mit einem feinen Endergebnis", sagte der 28-Jährige. Den Titel sicherte sich überlegen der Brite Geraint Thomas.

Der dreifache Straßen-Weltmeister Peter Sagan hat andere Sorgen. Der Slowake musste die Schweiz-Rundfahrt vor der letzten Etappe aufgeben, nachdem er zum dritten Mal binnen 18 Monaten positiv auf das Coronavirus getestet worden war. "Ich habe keine Symptome", twitterte Sagan, für den es mit Blick auf die am 1. Juli beginnende Tour eng wird. Vor ihm hatten mehr als 40 Radprofis wegen der Corona-Welle die Tour aufgeben müssen.

Daniel Lehner (Felbermayr Simplon Wels) krönte sich in Graz zum nationalen Kriterium-Meister.