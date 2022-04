Großschartner Gesamt-Dritter bei Tour de Romandie

Der 28-jährige Oberösterreicher aus dem Bora-Team fuhr am Freitag nach 165,1 hügeligen Kilometern um Valbroye als Achter zeitgleich mit Etappensieger Patrick Bevin aus Neuseeland (Team Israel-Premier Tech) über die Ziellinie. Bevin sicherte sich mit dem Tagessieg einen Zeitbonus von zehn Sekunden und verdrängte Großschartner (+0:18) um einen Platz.

In der Gesamtwertung führt weiter der Australier Rohan Dennis vom Team Jumbo, der im Zielsprint am Freitag den dritten Rang belegte. Wie Großschartner, der 2019 in der Westschweiz Gesamt-Vierter war, kamen auch Gregor Mühlberger (Movistar) als 45. und Hermann Pernsteiner auf Platz 47 zeitgleich mit der Spitzengruppe ins Ziel. Mühlberger ist Gesamt-16. (+30 Sek.).

Am Samstag steht die Königsetappe über 180,1 km von Aigle nach Zinal/Val d'Anniviers mit 4.160 Höhenmetern auf dem Programm, ehe am Sonntag die Tour bei einem Bergzeitfahren entschieden wird.