Großschartner geht in Deutschland ab morgen auf "Abschiedstour"

"Das Profil liegt mir richtig gut." Mit 11.000 Höhenmetern auf vier Etappen bei der morgen in Weimar startenden Deutschland-Tour schlägt das Herz von Radprofi Felix Großschartner höher. Der Marchtrenker Klettermaxe, der seit der Tour de France im Juli kein Rennen mehr bestritt, gibt im Dress des World-Tour-Teams Bora eine seiner letzten Vorstellungen, ehe er kommende Saison zur UAE und zu Topstar Tadej Pogacar wechselt.

Mit Marco Haller hat der Staatsmeister den Sensationsgewinner der "Cyclassics" in Hamburg letzten Sonntag an seiner Seite. Während mit dem Innviertler Sebastian Schönberger (B&B) und Hermann Pernsteiner (Bahrain) auch weitere Österreicher der Landesrundfahrt feststehen, sucht man heimische Continental-Teams wie Wels oder Steyr vergeblich in der Startliste. Sie ergatterten keine Einladung für das Rennen im Nachbarland. Auch bei der Tour de l’Avenir, der weltgrößten Nachwuchs-Rundfahrt, stellt Österreich übrigens heuer kein Team.

Die Vuelta wird heute im Baskenland mit der vierten Etappe und der Bergankunft in Laguardia fortgesetzt.

Der Ötztaler Radmarathon, der am Sonntag zum 41. Mal steigt und 4000 Starter zählt, gilt unter Amateur-Radsportlern als größte Prüfung dieser Art. Neben Ex-Profis wollen auch Sport-Prominente wie Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl, die früheren Skispringer Andi Goldberger oder Martin Koch und viele mehr die 227 Kilometer lange Strecke mit 5500 Höhenmetern über die vier Alpenpässe Kühtai, Brenner, Jaufen und Timmelsjoch meistern. Der Mühlviertler Lukas Kaufmann hat ambitioniertere Ziele, nachdem er im Vorjahr bei seiner Premiere auf Rang 46 kam. "Heuer bin ich um einiges stärker, die Top Ten wären ein Hammer."

Tradition hat dieses Rennen, aber auch ein kleines Manko: Es werden dort keinerlei Dopingkontrollen durchgeführt.